VÍDEO: Bebê de três meses chora lágrimas de sangue

Familiares buscam resposta sobre a doença que afeta a pequena Gabriele.

A família não consegue evitar a emoção ao falar da pequena Gabriele, de três meses de vida. Apesar da pouca idade, a bebê luta pela sobrevivência. Os familiares, que vivem no interior do Estado, vieram a Fortaleza em busca de resposta. Em duas situações, a bebê chorou sangue e a família ainda não conseguiu entender qual seria o tipo de doença, com que a criança convive desde o nascimento.





“O sofrimento da Gabriele é esse aqui, chorando dia e noite e a gente não pode fazer nada”, desabafou a avó da criança, em entrevista ao Cidade 190.





Anteriormente, os familiares acreditavam que a mãe, adolescente de 15 anos, tivesse adquirido uma infecção na gravidez e isso teria trazido complicações à filha, o que ainda não foi comprovado. Os olhos da menina quase não abrem e segundo a avó, o globo ocular é todo escuro. “Os médicos achavam que ela enxergava somente no olho direito, mas vão ter que ser feitos novos exames para ver isso”, comentou.





A família precisa de ajuda para manter a bebê. Por conta do problema, ela precisa de um colírio, mas a mãe não trabalha e a avó não possui renda suficiente para todos os gastos.

