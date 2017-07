Bombeiros que salvaram vidas em acidente durante folga têm promoção por bravura negada

Na ocorrência, um casal morreu, mas a ação dos militares de folga foi fundamental para salvar a vida de duas crianças.

Os três bombeiros militares que participaram do resgate dramático de uma família, que caiu com o carro dentro de um canal na cidade de Morada Nova, não serão mais promovidos por bravura.





Na ocorrência, um casal morreu, mas a ação dos militares de folga foi fundamental para salvar a vida de duas crianças.





O vídeo ganhou repercussão pelo ato de bravura de três bombeiros militares e populares que se empenharam para salvar a vida das crianças.





O caso aconteceu em fevereiro de 2017. O motorista do carro seguia pela CE-138, quando – por algum motivo – perdeu o controle da direção, e o veículo caiu no canal da integração na cidade de Morada Nova. Dentro de automóvel estavam dois adultos e duas crianças. Os adultos não resistiram os ferimentos, já as crianças de 10 anos e 11 meses foram salvas.





Em um vídeo, é possível ver cerca de 10 pessoas participando do resgate, entre elas três bombeiros militares que seguiam para uma operação em Limoeiro do Norte. Mesmo sem os equipamentos de segurança necessários e sem fardamento, os homens entraram na água e, com ajuda da população, salvaram as crianças.





Na época, o ato ganhou repercussão em todo o estado, e os militares foram homenageados, mas a tão esperada promoção pro bravura foi negado recentemente polo Comando do Corpo de Bombeiros.





“Esperamos que possa haver uma sensibilização do Comando, das nossas autoridades e do secretário de Segurança para que, realmente, possamos reverter essa situação, e os nossos militares sejam promovidos naquilo que é do seu direito”, afirma Reginauro Sousa, presidente da Associação dos Profissionais da Segurança.





Veja todos os detalhes no vídeo do Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT:

Videos Veja mais sobre: noticias

Fonte: Tribuna do Ceará