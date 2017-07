Morre José Adauto Caetano, fundador da Associação dos Cornos do Ceará

Ele morreu nesse domingo, vítima de um ataque cardíaco. Sepultamento ocorre nesta segunda-feira.

Ocorre nesta segunda-feira (17) o velório de José Adauto Caetano, presidente da Associação dos Homens Mal Amados do Estado do Ceará, mais conhecida como Associação dos Cornos do Ceará.





Ele morreu neste domingo (16), aos 77 anos. O enterro está marcado para esta tarde, no cemitério Parque da Saudade, na rodovia 4º Anel Viário, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.





Companheira de Adauto, Cláudia Maria Coelho da Cruz conta que ele queixava-se de dor no corpo. Na manhã desse domingo, as dores se intensificaram e ele foi encaminhado ao Hospital de Messejana. Lá, os médicos descobriram que ele havia sofrido um ataque cardíaco. O socorro não foi suficiente e ele faleceu no próprio hospital.





Adauto não só era presidente da “Associação dos Cornos”, como também havia fundado-a, no final dos anos 1980. Ele já havia publicado mais de 100 cordéis sobre a temática. Adauto também era colecionador de cifres, que ornavam a sede da associação — eram mais de 100 peças. Ele ainda criou o “Shopping dos Cornos”, no Centro. Adauto era protético aposentado.





Em junho último, Adauto noticiou que a associação poderia fechar devido à inadimplência. Mesmo contando com mais de 30 mil associados, não estaria sendo possível arcar com os custos da manutenção da sede da associação. Ao custo de R$ 1,99, o associado tem acesso a desconto em loja de peças, parque aquático e atendimento psicológicos. Entre os membros da associação estão famosos como o cantor Falcão.





Fonte: Tribuna do Ceará