Polícia Civil apreende mais de 370 quilos de maconha após investigações

Mais de 370 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) dentro de uma sorveteria localizada no bairro Pirambu – Área Integrada de Segurança 8 (AIS 8) de Fortaleza. A ofensiva se deu na noite desse domingo (09) e resultou de investigações desenvolvidas por policiais civis do 7º Distrito Policial. Durante as diligências, os policiais efetuaram as prisões de um homem e uma mulher, flagrados no imóvel onde o entorpecente estava armazenado.





De acordo com o delegado Paulo André Maia, titular do 7º DP, os policiais receberam denúncias anônimas sobre a chegada de um carregamento de maconha na região, então, passaram a diligenciar. Os trabalhos investigativos levaram os agentes de segurança a uma sorveteria que fica na Rua Pedro Artur – local do esconderijo da maconha. Ao todo, mais de 370 quilos do entorpecente estavam divididos em 12 fardos com 24 tabletes cada e armazenados no banheiro do imóvel. Ainda segundo Paulo André, as apurações indicam que a sorveteria também funcionava como ponto de venda de drogas.

Acusados

No local, os policiais prenderam um homem identificado como Davi da Silva de Freitas (39), natural de Boca do Acre, no estado do Amazonas; e Vitoria Barros Gomes (19), cearense natural do município de Maracanaú - ambos sem antecedentes criminais no Ceará. Eles foram presos pela guarda do entorpecente e autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Vitoria é companheira do suspeito apontado pela Polícia como proprietário da maconha e chefe do esquema criminoso. Sheldon Luiz de Castro Ângelo (36), que é natural de Rio Branco, no Acre, possui dois mandados de prisão em aberto por tráfico, expedidos pelas cidades de Fortaleza e Caucaia. Considerado foragido, ele é procurado pela Polícia. Davi residia com o casal no imóvel vistoriado.





A droga, juntamente com o casal capturado, foi encaminhada para o 7º DP, que dá continuidade às investigações sobre o fato. A população também pode auxiliar nos trabalhos policiais. Caso alguém tenha informações sobre o paradeiro de Sheldon Luiz, denúncias podem ser feitas para o disque denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), pelo número 181; para o 3101-2232, que é o telefone do 7º DP; ou para o (85) 9.8949-5645, que é o WhatsApp da unidade. O sigilo é garantido.





Fonte: Site Polícia Civil Ceará