SOBRAL: O BAIRRO MORADA DOS VENTOS 1 ESTÁ ABANDONADO

Internauta coloca a boca no trombone e denuncia o abandono em que se encontra o bairro Morada dos Ventos 1, em Sobral.

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Boa tarde, moro no loteamento Morada dos Ventos 1, quero pedir ajuda, pois estamos morando no meio de matos e bichos. Aqui não tem esgoto, não tem asfalto, as quadras estão tudo cheio de matos. Eu liguei para a Prefeitura para trocar uma lampada do porte, que já tá com três meses apagadas, ligo pra lá e dizem que não encontrou o endereço. Já tá com dois anos que eu venho ligando também para colocarem luz nos portes da avenida principal do loteamento Marada dos Ventos 1, disseram que a prefeitura de Sobral não tem material. A gente tem até medo de sair de casa porque esses portes da avenida que é no final do loteamento só serve para usuário de drogas e casais fazerem sexo. Não sei para quem mais ligar. Ajude-nos por favor."