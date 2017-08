Você sabia que os dedos dos pés dizem muito sobre a sua personalidade?

Provavelmente você não deve saber muita coisa sobre seus pés, não é mesmo.

Se pensa que seus pés só estão ali para te dar sustentação na hora de andar e se movimentar, saiba que os povos antigos pensavam muito diferente de você.

Por exemplo, os gregos acreditavam que a alma ficava nos pés de cada individuo. Os árabes já veem essa teoria como uma ofensa gigante.

Segundo alguns estudos científicos, essa é a parte do nosso corpo mais maltratada ao longo de nossa vida. Pois você sabia, que ao longo dela, nós podemos dar até 10 milhões de passos. Ou melhor ainda, você fazia alguma ideia que os dois pés juntos contêm ¼ de todos os nossos ossos.

Além de nos sustentarem em pé, eles cumprem uma importante função comunicativa. Que podem revelar muitos detalhes sobre nossa personalidade. Confira o material que trouxemos para você, e aprenda o que seu pé pode estar falando de ti.

Variante n° 1

Se o deu dedão for o maior dedo do pé, você tem um pé egípcio. Mas, no que isso te faz mais feliz do que nos demais. Bom, para começar tudo isso indica que você tem uma imaginação tremenda e que é super criativo, que costuma usar frequentemente suas ideias para deixar as pessoas ao redor espantadas. Seus amigos costumam de valorizar, pela sua capacidade de entreter ser perder o interesse.





Variante n° 2





Se existe uma diferença visível entre o tamanho dos 3 primeiros dedos do seu pé, significa que você possui pés romanos.





Essa diferença faz com que sua personalidade social seja destacada, você costuma ser um líder nato e um grande organizador. Seus amigos te enxergam como uma pessoa dinâmica, que está pronta para assumir qualquer responsabilidade.





Você pode até não se sentir assim, porém sua personalidade fala por ti.





Variante n° 3





A pessoa que nasce com o segundo dedo mais longo que o dedão, é conhecida como pés gregos. Costumam pensas quem tem os pés assim, que são abençoados de alguma maneira. Essas pessoas são extremamente esforçadas e focadas para transformar seus sonhos em realidade. Porém, ao mesmo tempo que possuem um orgulho muito forte, elas costumam ter um caráter gentil e calmo, o que torna a pessoa muito agradável.





Variante n° 4





Se o seu pé for meio ‘quadradão’, e seu dedão for mais longo e os outros dedos tiverem o mesmo tamanho em uma linha reta, se entende que você é uma pessoa muito adorada pelos outros.





Seus amigos gostam realmente de você, gostam de ouvir seus conselhos e de conversar com você, e que suas conclusões das coisas são sempre as melhores.





Você da o devido valor as amizades, e realmente acredita que as pessoas valem muito mais do que dinheiro, carreira e bens materiais.





Variante n° 5





Se o seu pé faz um tipo de escada como o da imagem a baixo, parabéns. Sua personalidade é bem única, e você é uma pessoa extremamente encantadora e aventureira, possui um espirito cheio de vigor e muito amoroso.





As pessoas estão sempre ao seu redor, pois você está sempre de bom humor transbordando de boas influencias.