Seis mulheres são assassinadas no fim de semana de violência no Ceará

Seis mulheres foram assassinadas no Ceará durante o fim de semana que deixou 64 mortos em homicídios e acidentes. Entre as vítimas estão jovens executadas sumariamente por suposto envolvimento com a guerra entre facções criminosas. Já uma professora foi assassinada em meio a uma emboscada na qual seu marido também foi morto e um neto do casal, de apenas 3 anos, ficou ferido. Uma garota de 14 anos foi arrastada de dentro de casa e fuzilada em uma praça.





O primeiro crime teve como vítima uma jovem de 25 anos de idade. Era Francisca Gilda Farias Martins. Ela foi assassinada, a tiros, no bairro Nova Hidrolândia, no Município de Hidrolândia (a 247Km de Fortaleza) na manhã do domingo. O corpo foi encontrado com marcas de violência em um matagal próximo da residência da vítima. A Polícia já identificou um suspeito do crime.





Ainda na manhã de domingo, a professora da rede pública da cidade de Jardim, Jussara Maria da Silva Feitosa, 44 anos, foi morta a tiros juntamente com o esposo, o comerciante e ex-vereador Erialdo Araújo Feitosa, 46. O duplo homicídio ocorreu no bairro Campo Alegre, na periferia da cidade de Juazeiro do Norte. Um, neto do casal, de apenas 3 anos de idade, também foi baleado. A Polícia suspeita de um crime premeditado por conta de dívidas.





Na cidade de Icó, a profissional de Saúde, Maria das Graças Pinheiro do Monte Rodrigues, 48 anos, foi assassinada, a tiros, na noite de domingo. O crime ocorreu no bairro Matadouro. A mulher estava na calçada da residência da avó quando foi executada por dois homens que fugiram numa motocicleta.





Mais casos





Na noite de domingo, mais três mulheres foram assassinadas no Ceará. A primeira, identificada como Cássia Holanda Nepomuceno, 35anos, foi morta com vários tiros à queima-roupa. O crime ocorreu no bairro Banguê, na periferia da cidade de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





Cerca de duas horas depois, uma mulher, não identificada, foi assassinada, a tiros, no Município de Chorozinho, também na RMF.





A sexta vítima foi a adolescente Emilly Vitória da Silva Sousa, 14 anos. Ela morava no bairro Parque Potira, em Caucaia, na RMF,e teve sua casa invadida supostamente, por membros de uma facção criminosa. A garota foi arrastada até uma praça e executada sumariamente com vários tiros.





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro