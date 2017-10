SEM CONTROLE: MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO EM SOBRAL

O crime aconteceu na madrugada deste sábado (21), por volta das 2h, na Rua Raul Monte, no bairro Alto Novo.





A vítima foi o jovem de nome Francisco Paulo Nascimento, que foi executado com três tiros nas costas.





Segundo informações de testemunhas, os acusados estavam em uma motocicleta e fugiram logo após o crime.





As Polícias Civil e Militar estiveram no local do homicídio, realizando os primeiros levantamentos. A Perícia realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML.





Sobral já contabiliza 96 homicídios dolosos em 2017.