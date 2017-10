VÍDEO: HOMEM É EXECUTADO A BALA EM CIMA DA PAREDE DO AÇUDE DO JAIBARAS!

Um homem identificado por José Andarino Ribeiro, 53 anos foi executado com vários tiros no distrito de Jaibaras. O crime aconteceu na manhã deste domingo (22), por volta das 7h.





A vítima transitava sobre a parede do açude do Aires de Souza, quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, que efetuaram vários disparos contra a vítima, que morreu no local.





Os criminosos fugiram em rumo ignorado.





A vítima residia na localidade de "Delícia", pertencente ao município de Cariré.





As Polícias Civil e Militar estão no local da ocorrência, colhendo as primeiras informações.

Confira mais detalhes na reportagem de Olivando Alves: