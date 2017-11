Interpol investiga gringos no Ceará por tráfico, pedofilia e lavagem de dinheiro

Segundo informações, a maior parte dos 5 mil estrangeiros investigados são da Itália e da Alemanha.

A Interpol está investigando a atuação de mais de 5 mil estrangeiros por envolvimento em esquemas de tráfico, pedofilia, prostituição e lavagem de dinheiro. Segundo informações, a maior parte dos investigados são oriundos da Alemanha e Itália.





Um dos esquemas investigados é a abertura de escritórios de fachada para lavar dinheiro oriundo da venda de droga, extorsão e assaltos. As quadrilhas teriam ramificações no Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Bahia. No entanto a base das operações ficaria em São Paulo, sede dos grandes bancos.





Via Cearanews7