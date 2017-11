Santa Casa de Sobral alerta para golpes de estelionatários através de ligações telefônicas

Atendendo solicitação dos leitores do Blog Encontro Com a Saúde, este canal de mídia procurou a Direção Técnica da Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) para colher informações sobre um áudio compartilhado nas redes sociais, divulgado em programas de rádio local, acerca de um ação de estelionato usando dados de pacientes da Santa Casa.





Na ocasião, foi informado ao Blog Encontro Com a Saúde que trata-se de um golpe usando informações do hospital, entretanto estes dados não são fornecidos pela Santa Casa. Conforme informações do diretor responsável, este não é um fato novo e acontece em todo país. (Veja casos nos links: LINK1 LINK2 ).





Ainda conforme as informações repassadas, o hospital não omite o quadro ou estado de saúde do paciente, quando solicitados pelos familiares ou responsáveis no ambiente hospitalar. Quanto aos dados dos pacientes internados, estes ficam disponíveis no sistema de prontuários da Santa Casa. Assim, mesmo com todas as precauções, o controle diário e a segurança no fluxo de informações em rede, realizados pelo setor de Tecnologia de Informação (TI), infelizmente como qualquer outro hospital ou instituição, está sujeito à ação de hackers.





Entretanto, diante do ocorrido, o hospital realizará uma averiguação interna para verificar se ocorreu algum vazamento das informações de prontuários dos pacientes internados através de algum funcionário. Por outro lado, é muito importante que os familiares dos pacientes internados no hospital, mesmo que contactados por alguém se passando como funcionário da Santa Casa, nunca repassem nenhuma quantia ou façam depósitos em contas bancárias, pois essa é a característica peculiar de qualquer golpe.





Por não se tratar de um fato novo, onde a Santa Casa também passa a ser vítima do golpe de estelionatários, uma vez que envolve e mancha o nome de uma instituição séria e compromissada com uma prestação de serviço de saúde, responsável e de qualidade, há algum tempo que circula no hospital uma indicação de alerta sobre o caso. O comunicado impresso está afixado nos setores mais críticos, como na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"ALERTA"





"A Santa Casa de Misericórdia de Sobral informa que realiza atendimentos, cirurgias e internações aos pacientes internados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem cobrar quaisquer valores para que esses pacientes sejam tratados.





A Santa Casa não realiza telefonemas, nem tão pouco aborda familiares, acompanhantes, visitantes ou pacientes para cobrar por quaisquer consultas, exames, procedimentos, insumos ou cirurgias realizadas em seu recinto.





Alertamos que, em todo Brasil, vem sendo aplicados golpes por estelionatários que visam tirar proveito da situação de fragilidade em que se encontram os familiares de pessoas internadas.





Qualquer tentativa de cobrança, seja através de ligações telefônicas ou outra abordagem, deve ser denunciada pessoalmente à Ouvidoria do Hospital, a fim de registrar a ocorrência e à autoridade policial.





PORTANTO, TODOS OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS NÃO PAGAM QUAISQUER QUANTIAS."





Fonte: Blog Encontro com a Saúde