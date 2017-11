VIOLÊNCIA EM SOBRAL: BANDIDO FAZ ARRASTÃO NO BAR DO BAMBU; OUÇA O ÁUDIO

A violência é preocupante na cidade de Sobral!





Por volta das 17h deste domingo (26), um indivíduo armado com uma arma de fogo fez um arrastão no bar do "Bambu", localizado no bairro Coração de Jesus, nas proximidades do posto de combustível São Domingos.





O assaltante estava só e roubou todos os clientes que estavam no bar e fugiu logo em seguida em uma motocicleta. Vários celulares, relógios, carteiras, dinheiro e outros objetos foram roubados





A Polícia foi acionada, realizou diligências, infelizmente o criminoso ainda não foi localizado.