Balanço parcial aponta que violência deixou 46 mortos no feriadão de Natal no Ceará

Entre a última sexta-feira e o começo da tarde desta segunda de Natal, a Polícia registrou 32 casos de assassinatos e mais 14 mortes em acidentes de trânsito.

O balanço parcial do feriadão de Natal em todo o estado do Ceará já contabiliza, ao menos, 46 mortes violentas. Entre a ultima sexta-feira (22) e o começo da tarde desta segunda (25), foram registrados pelas autoridades policiais cearenses, ao menos, 32 homicídios e mais 14 óbitos em acidentes de trânsito.





A maioria dos homicídios aconteceu na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com 11 casos. Em seguida, a Capital com 10 crimes. No Interior, foram mais 11 casos, sendo sete na Região sul e quatro na Norte.

Até agora, o dia mais violento do fim de semana prolongado de Natal foi a sexta-feira, com 13 homicídios no estado, sendo nove deles na Grande Fortaleza e mais três no interior.





CRIMES





Em Fortaleza, os 10 homicídios do período ocorreram nos seguintes bairros: Padre Andrade (2), Genibau, Dom Lustosa, Passare, Edson Queiroz, Bonsucesso, Palmeiras, Granja Lisboa e Serviluz.

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 11 pessoas foram mortas entre sexta-feira e segunda. Os crimes ocorreram nos seguintes municípios: Pacajus (3), Caucaia (2), Maracanau (2), Cascavel (2), Horizonte e Maranguape.





SERTÃO





Sete pessoas foram assassinadas na região do Interior Sul, nos seguintes municípios: Limoeiro do Norte, Caririacu, Nova Olinda, Russas, Jaguaruana, Beberibe (morte por intervenção policial) e Crato.

No Norte do estado, foram registrados apenas quatro homicídios, nos seguintes municípios: Barreira, Itarema, Ipaporanga e Boa Viagem.





ACIDENTES





Catorze mortes foram registradas até agora nas rodovias estaduais e federais, estradas vicinais e em perímetro urbano no estado no feriadão.





Os 14 óbitos foram decorrentes de quedas de motos (a maioria dos casos), colisões, choques, capotamentos e atropelamentos.





Os acidentes fatais ocorreram nos seguintes municípios: Parambu (2), Novo Oriente, Barbalha, Itapaje, Ararenda, Itaicaba, Russas, Várzea Alegre, Crato, Missão Velha, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte e Fortaleza (Bairro Lagoa Redonda).