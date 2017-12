Estudantes da rede pública com boas notas vão ter direito à CNH Popular

Quatro mil vagas por ano vão ser disponibilizadas para estudantes do Ensino Médio e EJA.

O governo do Ceará vai lançar o programa CNH Popular Estudantil, que disponibilizará quatro mil carteiras de habilitação por ano para alunos da rede pública estadual com bom desempenho escolar. O lançamento ocorre nesta quinta-feira (7), no Palácio da Abolição.





Os estudantes vão poder tirar, de forma gratuita, a primeira Carteira Nacional de Habilitação nas categorias A e B, com possibilidade de inclusão da categoria D. As vagas serão distribuídas entre todas as escolas de Ensino Médio, levando em conta a quantidade de matrículas de alunos da 3ª série neste nível de ensino e os concluintes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Médio presencial e semipresencial.





A Secretaria da Educação (Seduc) vai ficar responsável pela seleção dos candidatos.





Segundo o secretário da Educação, Idilvan Alencar, o projeto é importante para incentivar a juventude. "Estimula a juventude a permanecer na escola, concluir o Ensino Médio e tirar boas notas."





As vagas estão incluídas no Programa Popular de Formação, Educação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores, instituído pela Lei nº14.288-A, de 2009, vinculado à Secretaria das Cidades, por intermédio do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE)