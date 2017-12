Padre João Bosco Linhares assume setor financeiro da Santa Casa

Padre João Bosco Linhares, é novo diretor financeiro da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. O novo diretor financeiro foi indicado pelo Bispo Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos e assume o lugar do empresário Audisio Almeida Aguiar.





Com um histórico interessante e desenvoltura reconhecida em paróquias que atuou, padre Bosco é também de família política sobralense, com dois irmãos com passagem no legislativo sobralense, tendo um ainda no exercício do mandato, que é o vereador do PMDB, Zé Vytal A Santa Casa de Misericórdia de Sobral tem abrangência demográfica que cobre a demanda de 75 municípios, com cerca de 1.750.000 habitantes. Na próxima sexta-feira, 08 de dezembro, completará 94 anos de sua Fundação, como Associação Beneficente da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, que mantém as seguintes instituições: os hospitais Santa Casa de Misericórdia de Sobral e Hospital do Coração, Abrigo Sagrado Coração de Jesus, Unidade de Fisioterapia Dom José, Laboratório de Análises Clínicas Fernando Mendes, Instituto Radiodiagnóstico de Sobral, Clínica Odontológica Dr. Raimundo Lima Neto, Albergues para Renais Crônicos e para pacientes em tratamento Quimioterápico e Hotel Visconde.





(Wilson Gomes)