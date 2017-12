POLICIAIS CIVIS DE SOBRAL ELUCIDAM ATAQUES AO PRÉDIO DA DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER

Policiais Civis lotados na Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-DDM descobrem os infratores que tentaram incendiar a Delegacia, jogando coquetéis molotov na noite de terça-feira dia 05 de Dezembro. Segundo o menor, que confessou o crime diante dos Policiais Civis em seu depoimento, tendo sido ele o indivíduo que jogou os coquetéis na frente delegacia, e tendo a ajuda de mais dois elementos maiores de idades que foram presos anteriormente pelos Policiais Militares, portando armas, balaclavas e uma caixa de cerveja com os coquetéis. De a acordo com as investigações, o "salve" foi ordenado pelos líderes de duas facções em que fazem parte em represália à cadeia pública de Sobral. Os Policiais Civis averiguaram as imagens da delegacia, bem como de estabelecimentos vizinhos e chegaram a identificação e a confissão dos acusados. Porém, negam a participação nos outros atentados.