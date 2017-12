Prefeito Ivo Gomes retém o 13º de funcionários da Santa Casa de Sobral

Depois de acusar a Santa Casa de má gestão, o prefeito retém quase 4 milhões de repasse Federal e centenas de funcionários ficaram sem receber o 13º salário de 2017.





O escândalo vem a tona através de nota assinada pelo provedor da Instituição, o Bispo Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, dias depois do prefeito Ivo gerar uma suspeita sobre a gestão hospitalar da Santa Casa em uma entrevista de rádio.





A nota ainda finda com uma passagem bíblica conhecida, onde fala que as portas do inferno não prevalecerão contra o povo de Deus (Mt 16, 18)e alertou também que os governos desmoronam.









(Wellington Macedo)