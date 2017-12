SUSPEITOS DE ASSALTO PROVOCAM ACIDENTE DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL EM SOBRAL; VÍDEO

Por volta das 12h deste sábado (9), Policiais Militares do grupamento RAIO realizaram uma perseguição policial a dois suspeitos que ocupavam uma motocicleta no bairro Alto Cristo. Durante a perseguição, os suspeitos colidiram em outra motocicleta, provocando um grave acidente. A moto em que os indivíduos colidiram era ocupada por duas pessoas, que sofreram várias lesões. Uma equipe do SAMU foi acionada, prestou os primeiros socorros e conduziu as vítimas para o hospital Santa Casa.





Os PMs do RAIO conseguiram capturar os suspeitos e os conduziram para a Delegacia de Polícia Civil, para a lavratura dos procedimentos legais.