ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO NA ESTRADA DO DISTRITO DE BONFIM

Um acidente com vítima fatal foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (26), na estrada que dá acesso ao distrito de Bonfim, bem próximo a BR 222. A vítima, um jovem de aproximadamente 19 anos, foi identificada por "Marcelino". O jovem conduzia sua motocicleta, quando se envolveu em acidente de trânsito com um veículo não identificado, que se evadiu do local.



A vítima vinha da fábrica de cimento, onde trabalhava e seguia para sua residencia no distrito de Bonfim.



Uma equipe da Perícia Forense esteve no local do sinistro, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML.