Quarto fórum no interior é atacado este ano

Durante a manhã, funcionários encontraram pichações com siglas de facções criminosas no interior do prédio.

O Fórum Desembargador José Mauri Moura Rocha, no município de Fortim, 135 km de Fortaleza, foi atacado durante a madrugada desta sexta-feira (26). Com isto, sobe para quatro, o número de fóruns que são alvos de supostas facções criminosas durante este ano. A invasão só foi percebida durante a manhã, quando funcionários chegaram.





Por telefone, uma funcionária que preferiu ter sua identidade preservada, confirmou a invasão e as pichações. A colaboradora disse que será realizada uma perícia e o documento será anexado no inquérito que deverá investigar o ataque.





Bandidos invadiram as dependências do prédio e reviraram salas, possivelmente em busca de armas e drogas apreendidas. Além da confusão, as pichações assustam funcionários, que temem novas ações criminosas.





Procuramos a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para pedir detalhes sobre a investigação, mas não tivemos retorno.

Outros crimes





O primeiro ataque em fórum este ano foi registrado em Tianguá, no último dia 8. Armas e drogas foram levadas do prédio da Justiça. O portão principal e outras entradas foram arrombados. Foi realizado um boletim de ocorrência.





O segundo crime aconteceu em Senador Pompeu. Os criminosos atiraram na fachada e deixaram uma carta solicitando a transferência de um preso, além de ameaçar autoridades do município. Por segurança, a ordem de transferência foi acatada.





O registro mais recente aconteceu em Maranguape, Região Metropolitana. Bandidos invadiram o prédio, renderam um vigilante e procuraram armas que estavam apreendidas. No último fim de semana, suspeitos de participar do ataque foram encontrados.

Fonte: Cnews