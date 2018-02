Governador anuncia que dará reajuste de 3% aos servidores do Estado

Camilo deu a boa nova em seu bate-papo semanal no Fecebook.



O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou nesta terça-feira (20) que dará reajuste de 3% aos servidores do Estado, retroativo a janeiro. A confirmação foi feita no bate-papo semanal pelo Facebook.





“Vamos anunciar, posteriormente, outros benefícios. Mas o reajuste será a compensação da inflação registrada nos últimos 12 meses”, disse Camilo.