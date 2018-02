Olhe na sua carteira agora e veja se sua nota pode valer até 4 mil Reais

Você sabia que você pode ganhar um bom dinheiro se você tiver alguma nota com algum tipo de variação? Muitos colecionadores procuram notas que tem alguma característica que a torna especial.





As moedas ou cédulas do Real podem te fazer ganhar um pequena fortuna. Algumas delas podem chegar a valer até 400 vezes mais que o seu valor original. Na lista que lhe traremos a seguir, terá moedas de 10 centavos que pode valer 25 reais, ou então nota de 50 que pode valer 4 mil reais. Vale lembrar que mesmo que você tiver alguma dessas raridades na sua casa o valor pode variar de comprador para comprador.





01. Ausência da frase “Deus seja louvado”





Valor da nota: R$ 50,00





Valor estimado por colecionadores: R$ 4.000,00

Em 1994 alguns lotes de notas de 50 reais sem a frase “Deus seja louvado” foram inseridos no mercado por engano. O ministro da Fazenda era Rubens Ricupero, porém ele permaneceu por pouco tempo no cargo. Por isso sua assinatura nessas notas sem a frase em questão as deixa com um valor maior ainda.





02. Assinatura de Pérsio Arruda





Valor da nota: R$ 50,00





Valor estimado por colecionadores: R$ 3.000,00

Outras notas que também tem uma valor elevado devido a assinatura são as que contém o nome de Pérsio Arida. Em 1995 ele ficou durante 6 meses sendo líder do Banco Central (BC). Somente 400 mil delas foram distribuídas no País.





03. Fora de série





Valor das notas: R$ 5,00 e R$ 10,00





Valor estimado por colecionadores: R$ 2.000,00

Essas notas que tem um asterisco na frente dos números são de notas de reposição. Isso as torna com um valor bem alto. Somente 400 mil notas dessas foram para a circulação.





04. Real Francês.





Valor da nota: R$ 5,00





Valor estimado por colecionadores: R$ 1.500,00

Em 1994 a casa da moeda precisou recorrer a França, Alemanha e Inglaterra para impressão de novas notas. Foram distribuídas 4 milhões de cédulas. A França fazia as notas de 50, Alemanha as de 5 e a Inglaterra as de 10. O fato delas serem estrangeiras não é o que aumenta o seu valor, mas sim um “B” que é impresso na final da serie de cada nota.

05. Número de série censurado





Valor da nota: R$ 50,00





Valor estimado por colecionadores: R$ 500,00

Em 2003 a Casa da Moeda acabou deixando escapar algumas notas de 50 reais com o numero de serie totalmente apagado.





06. Declaração Universal dos Direitos Humanos





Valor da moeda: R$ 1,00





Valor estimado por colecionadores: R$ 40,00

No ano de 1998 apenas 600 mil dessas moedas foram cunhadas. Isso acaba o tornando uma moeda bem especial.





Fonte: Explicandoo