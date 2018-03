LADRÃO TRAPALHÃO: HOMEM FICA PRESO EM TELHADO AO INVADIR CASA NO PIAUÍ

Suspeito disse, segundo a PM, que entrou na casa para furtar objetos mas ficou preso no telhado.

Um homem identificado apenas como Bartolomeu foi autuado em flagrante por tentativa de furto na madrugada deste domingo (4) em Luís Correia. Segundo o tenente Mesquita Junior, da Companhia de Policiamento Turístico (CIPTur), o homem confessou ter invadido a casa para furtar objetos dos moradores.

A polícia chegou ao local porque uma moradora do Centro procurou a polícia por volta de 4h30 de hoje. Ela informou ter ouvido gritos próximo à sua residência, de uma pessoa que pedia por socorro.





No local de onde partiam os gritos, não havia moradores. O proprietário estava na cidade vizinha, Parnaíba, e foi acionado para abrir a casa. “A equipe de serviço encontrou Bartolomeu preso no telhado e ele relatou que ao retirar as telhas para entrar, escorregou ficando preso nas ripas do telhado”, contou o tenente.





O jovem foi resgatado e retirado do local sem ferimentos graves. O militar informou que Bartolomeu foi encaminhado para Central de Flagrantes de Parnaíba e ficou detido por tentativa de furto.





Fonte: G1/PI