PF apreende barras de ouro avaliadas em R$ 1,3 milhão em aeroporto de Boa Vista

Ouro estava na bagagem de um homem de 42 anos, que foi preso por praticar crime contra ordem econômica.

A Polícia Federal apreendeu 12 barras de metálicas de ouro avaliadas em R$ 1,3 milhão dentro da mala de um homem de 42 anos no aeroporto de Boa Vista nesta quinta-feira (29).





O homem é morador de Parauapebas, no Pará, e foi preso quando tentava embarcar com destino a Brasília. Juntas, as barras de ouro pesavam 8,9 Kg.





De acordo com a PF, o homem não deu detalhes sobre a procedência do ouro apreendido em sua mala nem se sua extração se deu com prévia e competente autorização de órgão do estado.





Ele foi autuado em flagrante pela PF por crime contra ordem econômica. Após interrogatório, ele foi conduzido para a audiência de custódia.





Qualquer pessoa pode denunciar práticas criminosas à Polícia Federal em Roraima por meio do telefone (95) 36211500. (Fonte: G1)