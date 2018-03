XVIII JOGOS ESCOLARES | Abertura aconteceu nesse sábado; participaram alunos das redes municipal, estadual e privada

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel) e da Secretaria Municipal da Educação (SME), realizou no último sábado (24/03), a solenidade de abertura dos Jogos Escolares Sobralenses (JES).





O evento aconteceu na Quadra de Esportes do C.S.T.I Maria Dias Ibiapina, no bairro Cohab III, e contou com a participação da vice-prefeita, Christianne Coelho, e dos secretários Igor Bezerra e Herbert Lima, bem como, alunos das 41 escolas inscritas das redes municipal, estadual e privada de ensino.





As modalidades disputadas nos Jogos Escolares Sobralenses esse ano são: futsal, voleibol, basquete, handebol, vôlei de areia, atletismo, natação, xadrez, tênis de mesa, badminton e ciclismo.