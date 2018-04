Chuvas de até 164.4 mm atingem o Ceará; em Coreaú açude Angicos finalmente sangra

Região Norte foi o principal destaque, posto que sete municípios registraram precipitações acima de 70 mm.

Após registrar chuvas intensas nas regiões Norte e Sertão Central em seu último levantamento, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) voltou a apontar precipitações em diversas regiões do Estado nas últimas 24 horas, novamente com volumes bastante consideráveis. Segundo o órgão, choveu em pelo menos 97 municípios no período das 7h desta quinta-feira (11) às 7h desta sexta-feira (12).





O principal destaque das últimas 24 horas foi o município de Itarema, no Norte do Estado, com um volume de 164.4 mm. Outra cidade que registrou chuvas consideráveis foi São Gonçalo do Amarante, no Litoral do Pecém, onde a Funceme computou um volume de 150.4 mm no período analisado. Precipitações consideráveis também ocorreram em Uruoca, novamente na região Norte, onde a Funceme registrou 127 mm.





Em Coreaú, na Ibiapaba, as chuvas atingiram um volume de apenas 30.0 mm, mas foi o suficiente para o açude Angicos finalmente atingir 100% de sua capacidade e sangrar.





Veja:

A exemplo do que aconteceu nos últimos dias, a região Norte do Estado foi a que mais recebeu chuvas nas últimas 24 horas, tendo em vista que sete municípios registraram precipitações acima de 70 mm. São eles:









Itarema (164.4 mm)

Uruoca (127.0 mm)

Senador Sá (93.0 mm)

Moraújo (82.0 mm)

Sobral (78.0 mm)

Meruoca (76.0 mm)

Amontada (74.0 mm)





(Com informações do DN)