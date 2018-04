Cozinhar com banha de porco é muito melhor do que com óleo de girassol ou canola

Antes do surgimento e popularização dos óleos de girassol, canola e outros no mercado, a banha de porco era o ingrediente mais usado no preparo de pratos. O alimento, no entanto, ganhou fama de vilão por, supostamente, elevar os níveis de colesterol, aumentar os riscos de infarto e fazer mal ao coração.





Agora, assim como o ovo, a banha de porco deixou de ser considerada inimiga da saúde e é indicada por grande parte da comunidade médica como uma opção saudável para ser utilizada na culinária.





Banha de porco é mais saudável que óleo de canola





De acordo com Dr. Flávio Madruga, nutrólogo e especialista em medicina esportiva, os inúmeros benefícios da banha de porco fazem com que a gordura animal seja muito mais saudável do que os óleos vegetais refinados.





Assim como a manteiga, o azeite e o óleo de coco, a banha de porco é rica em graxos monoinsaturados, ou seja, é mais estável ao ser submetida ao calor, sendo mais difícil de sofrer oxidação.





Os óleos vegetais refinados que são poli-insaturados, por outro lado, oxidam facilmente quando aquecido e liberam substâncias extremamente tóxicas e inflamatórias, explica o médico.

Benefícios da banha de porco para a saúde





Quanto mais se estuda sobre a gordura animal, mais se confirma que nossos avós é que estavam certos quando cozinhavam com a banha de porco. Ela é livre de gorduras trans e açúcares, possui baixo teor de sódio, é rica em vitaminas B, C, D, cálcio, além de minerais como fósforo e ferro.





O nutrólogo afirma que a banha de porco tem uma composição equilibrada entre gorduras saturadas (40%) e gordura monoinsaturada (45%) e ainda ajuda a prevenir as doenças cardiovasculares, elevando o nível de HDL (o chamado colesterol "bom") e diminuindo o de LDL (o colesterol "ruim").





Além disso, a banha de porco, se comparada aos óleos de girassol e canola, por exemplo, é mais barata. Por não possuir nem sabor e nem cheiro, a gordura pode ser utilizada em qualquer tipo de preparação sem alterar o gosto da comida. (Fonte: Vix)