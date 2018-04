Sobral recebe Unidade Móvel de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher

No mês em que se comemora o dia das mães, o gabinete da vice-prefeita Christianne Coelho, por meio do Centro de Referência da Mulher Ana Soraia Silva Galdino, em parceira com a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres do Governo do Estado do Ceará, traz para Sobral, durante os dias 07, 08 e 09 de maio, uma Unidade Móvel de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher.





O ônibus é especialmente equipado para atender mulheres em situação de violência, é adaptado com duas salas onde atua uma equipe multidisciplinar treinada para a escuta das denúncias. O objetivo é levar às mulheres os serviços especializados da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, seguindo os eixos do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres.





A prestação do serviço multidisciplinar abrange prevenção, assistência, encaminhamento e acompanhamento, realiza ainda ações educativas, palestras e distribuição de material informativo sobre a Lei Maria da Penha.





Programação





Dia 07/05 - Residencial Nova Caiçara (quadra 15, próximo ao Centro de Educação Infantil Miguel Silva)

Horário: de 8h às 12h e de 13h às 17h





Dia 08/05 - Cras Regina Justa (Bairro Vila União)

Horário: de 8h às 12h





Dia 08/05 - Pracinha do Triângulo (Bairro Terrenos Novos)

Horário: de 13h às 17h





Dia 09/05 - Cras Aracatiaçu