TRIBUNAL DO JÚRI DE SOBRAL CONDENA PMs A 33 ANOS DE PRISÃO

O julgamento durou quase 13h, os dois policiais militares que mataram com tiros um rapaz conhecido por Vinicius e tentativa de homicídio contra o jovem Jailson. Os crimes ocorreram no dia 06 de novembro do ano de 2006 na localidade de Olho D'água do Pajé, no Distrito de Aracatiaçu/Sobral. Segundo informações, as duas vítimas ocupavam uma motocicleta, quando foram abordadas por dois homens que ocupavam um carro, os quais procuravam uma moto que havia sido roubada em Santa Quitéria. A moto em que os rapazes estavam era semelhante a moto dos indivíduos que haviam roubado o veículo. Durante a abordagem, os jovens não pararam e os ocupantes do veículo foram logo atirando, acertando Vinicius, que era o garupeiro, sendo ser atingido fatalmente, morrendo no local. Jailson que também foi baleado, foi socorrido para o hospital Santa Casa de Sobral. Os autores de tamanha barbaridade foram identificados como os policiais militares Claudio Madeira e Robério, do destacamento policial de Santa Quitéria. Depois de quase 12 anos dos crimes, na quinta-feira (26), os réus foram levados a júri popular e o representante do ministério público pediu a condenação por homicídio triplamente qualificado e o Conselho de Sentença, reconhecendo a autoria e a materialidade dos crimes e por maioria de votos acatou a decisão e condenou os réus. O juiz Dr. Cavalcante Neto, que coordenou os trabalhos aplicou a pena de 33 anos para o soldado Claudio Madeira e 30 anos para o soldado Robério. Os condenados devem cumprir em regime fechado.





(Fonte: Olivado Alves)