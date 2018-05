CONVITE - AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CIDADE DE MERUOCA

O presidente da Câmara municipal de Meruoca, convida a todos para AUDIÊNCIA PÚBLICA para tratar da segurança pública no município. A audiência contará com a presença de diversas autoridades, uma delas é o Deputado Estadual Capitão Vagner, que dará sua contribuição para o município, e em seguida o Capitão convida a todos para um bate papo no restaurante "Oca da Alegria", onde tratará de assuntos pertinentes ao município e a política local e nacional.



Data: 15/05/2018

Horário: 18 horas

Local: Câmara Municipal de Meruoca