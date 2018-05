MULHER USA A REDE SOCIAL E DENUNCIA COMO FUNCIONAVA A "EDUCAÇÃO NOTA 10" DE COREAÚ NA GESTÃO ANTERIOR A CARLOS RONER

Mulher usa a rede social e denuncia como funcionava a "Educação Nota 10" no município de Coreaú. A denunciante deixa claro que seu parente foi retirado do "Programa Escola Nota 10", através de um atestado médico, que segundo ela, os pais não tinham conhecimento, ficando impossibilitado de realizar as provas (Escola Nota 10), ficando somente os alunos com grandes desempenhos, participando das provas.





Veja a denúncia na íntegra:





"Hoje vejo nos faces as pessoas falando em escola nota 10,que na guestão passada a educação era nota dez, pessoas dizendo no face que a educação de hoje e zero,vou relatar um fato que ,causou indignação e constrangimento para minha família, soubemos ontem que meu sobrinho que estudou na escola da paz em 2015 (exatamente na gestão da prefeita )tem um laudo,não sei com isso aconteceu por que a escola nunca chamou a mãe da criança pra falar sobre esse assunto, muito menos levar a criança a um médico sem autorização da mae,aliás nem tínhamos conhecimento desse laudo! Já que a educação da gestão passada era nota 10 pq a diretora na época não usou a sua própria educação! Era pra ter chamado a família, conversado, explicado e a mãe da criança tinha o direito de decidir de sim ou não, mas como na gestão passada era tudo maquiado fizeram isso com meu sobrinho escondido pra, que agente não soubesse,nem se quer ao medico levaram o menino, agora eu pergunto como é que esse médico assinou o laudo sem nem ver a criança? E com quantas crianças a mais fizeram isso, era essa a educação nota 10 da gestão passada,gestão que não respeitava os direitos da criança, gestão que não respeitava a família!!"