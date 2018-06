Edital do concurso da Polícia Federal é publicado. São 500 vagas com salários de até R$ 22,6 mil

Divulgado na manhã desta sexta-feira (15) o aguardado edital do concurso público da Polícia Federal com 500 vagas em cinco cargos, além de salários entre R$ 11.983,26 a R$ 22.672,48. A organizadora do certame é a Cebraspe, a antiga Cespe/Unb.





As inscrições ocorrem somente via internet e no período entre 10h da próxima terça-feira (19) até 18h do dia 2 de julho. Todas as oportunidades são para nível Superior.





As vagas estão distribuídas para:





- Delegado: 150 vagas

- Agente: 180 vagas

- Perito Criminal: 60 vagas

- Escrivão: 80 vagas

- Papiloscopista: 30 vagas





As taxas de participação de R$ 250,00 para Delegado e Perito, que ficarão com os salários de aproximadamente R$ 22,6 mil. Já para Agente, Escrivão e Papiloscopista, as taxas são de R$ 180,00 com remuneração de R$ 11,9 mil.

Lotação: local que os aprovados irão atuar

Para a escolha de lotação dos aprovados no concurso, serão disponibilizadas vagas, preferencialmente, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e em unidades de fronteira.

PRF: edital para 500 oportunidades deve sair até outubro





Conjuntamente com a PF, conforme o Diário do Nordeste publicou no início do ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) conquistou autorização para liberação de edital para 500 vagas. Sem a mesma urgência, a PRF estima que a empresa organizadora seja definida até julho, podendo o edital ser lançado até outubro.

O cargo de policial rodoviário federal exige nível superior, em qualquer área de formação, e - no mínimo - Carteira Nacional de Habilitação categoria "B". A remuneração inicial é de R$ 9.043,58. As vagas devem ser distribuídas, preferencialmente, para os estados do Acre, Amapá, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.





Com informações do Diário do Nordeste