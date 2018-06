A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos (Secomp), informa que, em junho, todas as demandas de limpeza do município serão atendidas pelo Mutirão de Limpeza 2018. As atividades serão executadas por 400 pessoas contratadas por meio de processo seletivo. Os serviços irão contemplar todos os bairros da cidade até o início de julho.

