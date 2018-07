Nascimento da Conceição Rocha formalizou a saída em ofício entregue à Câmara de Vereadores.

O assessor do vereador Carlos do Calisto, Nascimento da Conceição Rocha, pediu exoneração do cargo por estar sofrendo rachadinha.

O Ceará News 7 teve acesso ao áudio em que Nascimento explica sua exoneração.



Confira o áudio:

