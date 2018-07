Moses Rodrigues presta contas do seu mandato

Na tarde desta quarta-feira (18) o deputado federal Moses Rodrigues (MDB) esteve na rádio Tupinambá, em Sobral, onde pôde fazer uma prestação de contas do seu mandato e comentar sobre os últimos acontecimentos da política. Durante a entrevista o parlamentar agradeceu o apoio recebido na última eleição municipal, deixou claro que não possui inimigos, mas apenas adversários, elogiou o trabalho do Governador Camilo Santana (PT) e falou sobre as eleições 2018 e o convite para ser o coordenador de campanha do ex-presidente Lula, na região norte do Estado.





Sobre o trabalho desenvolvido pelo seu mandato, Moses Rodrigues destacou que conseguiu recursos para mais de 60 municípios do Ceará e até o final da atual legislatura trabalhará para ampliar a captação das verbas. ”Conseguimos mais de R$200 milhões de reais para os municípios cearenses, mas vocês podem ter certeza que eu pedi mais de um bilhão. Escolhi concorrer a deputado para poder fazer este tipo de ação. Lutar por recursos e trabalhar para geração de emprego e renda dos cearenses. Portanto, acredito que estou honrando com os meus compromissos assumidos’’, colocou.





Sobre a grande quantidade de recursos enviados para Sobral, o parlamentar destacou que trabalha em função de melhorias para a população e com isso, consegue superar as questões políticas. ”Eu não sou inimigo de ninguém, eu posso ser adversário, mas não sou inimigo de ninguém. Só para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral foram enviados mais de R$ 2 milhões de reais. Eu tenho um bom relacionamento com os 22 deputados cearenses, inclusive, com os deputados do PT. Sabemos que o Governador Camilo Santana foi adversário para um projeto municipal e a gente sabe que tem que ser superada esta eleição municipal. Quando fez campanha contra o nosso projeto, ele estava no papel dele. Portanto, na questão estadual e federal, eu reconheço que o Camilo tem buscado fazer uma boa gestão para o Estado”, destacou.