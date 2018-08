Mulher é morta a tiros em Fortaleza e o Ceará chega a 3 mil assassinatos em 2018

Ela foi assassinada com vários tiros em plena avenida Vicente de Castro, no bairro Cais do Porto, na zona Leste da Capital. O crime pode estar ligado ao assassinato de um traficante, que era o companheiro de Marcieli.

Uma mulher foi assassinada, a tiros, na manhã desta quarta-feira (8) nas ruas do bairro Cais do Porto, no Grande Mucuripe, na Zona Leste de Fortaleza. O assassinato de Marcieli Teixeira fez o estado do Ceará chegar nesta data a três mil homicídios registrados em exatos sete meses e oito dias de 2018.





O crime de morte de número 3.000 no estado neste ano ocorreu por volta de 10 horas na Avenida Vicente de Castro, próximo à sede da Capitania dos Portos. Marcieli era uma ex-presidiária e havia convivido com um traficante de drogas da área, conhecido por “Tetê da Estiva”, assassinado há cerca de dois meses no mesmo bairro. A mulher era suspeita de ter envolvimento na trama que culminou na morte do companheiro.





Policiais militares do 22º BPM (Papicu) e do Batalhão de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) estiveram no local do crime para preservar a cena do crime e buscar as primeiras informações que possam ajudar na elucidação do crime com a identificação de seus autores. Logo depois, compareceram ao local equipes da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Marcieli foi morta com vários tiros de pistola na cabeça, caracterizando uma execução sumária. A mulher caminhava em direção à sua residência quando foi surpreendida pelos assassinos e não teve tempo de fugir da emboscada, sendo executada na calçada. Com isso, chega a 293 o número de mulheres assassinadas no Ceará neste ano no Ceará.





Outro crime





Também na manhã desta quarta-feira ocorreu mais um crime de morte em Fortaleza. Dois homens foram baleados nas ruas do bairro Itaperi, na zona Sul da cidade. Um deles tombou morto no local e o outro socorrido, em estado grave, por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. As vítimas não foram ainda identificadas.





