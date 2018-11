Em apenas 15 dias de novembro, 17 mulheres foram assassinadas no Ceará. No ano, já são 414 crimes

A Polícia Civil cearense investiga a morte de uma mulher idosa ocorrida na cidade de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), durante o feriado. O corpo foi encontrado pelos vizinhos na residência da vítima, onde também funcionava um bar. A principal suspeita é de que o companheiro da vítima seja o autor do assassinato. Com o caso, já são 17 mulheres mortas no Ceará nos primeiros 15 dias de novembro. No acumulado do ano, são 414 assassinatos no estado.





O corpo de Maria Ida Alexandre de Sousa, 74 anos, foi encontrado pelos vizinhos nesta quinta-feira (15), que acionaram a Polícia Militar. Segundo o relato de moradores, a mulher estava desaparecida. O bar permaneceu fechado e os familiares dela, residentes em São Paulo, perderam o contato com Ida há três dias e pediram aos vizinhos que fossem verificar o que havia ocorrido. O corpo, então, foi descoberto dentro da residência.





Um homem de 35 anos, que teria um relacionamento com a idosa, está desaparecido e apontado como principal suspeito do caso. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) juntamente com inspetores da Delegacia Metropolitana de Maranguape (DMM) apuram o caso. O corpo de Ida foi encaminhado à Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).





Balanço





Nos primeiros 15 dias de novembro, 17 mulheres foram mortas no Ceará, sendo sete casos em Fortaleza, nos bairros Paupina, Bom Jardim, Passaré, Jacarecanga, Messejana e Parque São José (um duplo homicídio vitimando duas garotas).





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram cinco crimes nos seguintes Municípios: Caucaia (2), Chorozinho, Pacajus e Maranguape.





No Interior, cinco mulheres foram assassinadas nestes 15 dias de novembro nos Municípios de Parambu, Catunda, Bela Cruz, Itarema e Caridade.





Veja, a relação das mulheres assassinadas no Ceará em novembro:





01 – (01/11) – Marleide Sousa Pereira (bala) – Localidade Catolé (PARAMBU)





02 – (02/11) – Antônia Gracinete Moreira Bezerra (bala) - (CARIDADE)





03 – (03/11) – Cleidiane Armênio da Conceição (bala) – Rua do Dom/B. Mirambé (CAUCAIA)





04 – (04/11) – Tamires Gomes Gadelha (bala) – Rua José Pereira/B. Paupina (CAPITAL)





05 – (04/11) – Maria Claudinete Soares Vieira Santos (bala) – Loc. Lagoa do Cedro (CHOROZINHO)





06 – (05/11) – Antônia Martins do Nascimento (faca) – Rua Paraíso Leste/B. Bom Jardim (CAPITAL)





07 – (07/11) – Darlene da Silva Monteiro (esquartejada) – Bairro Passaré (CAPITAL)





08 – (08/11) – Vítima não identificada (achado) – Bairro Jacarecanga (CAPITAL)





09 – (08/11) – Vítima não identificada (bala) – Avenida Cônego de Castro/Parque São José (CAPITAL)





10 – (08/11) – Vítima não identificada (bala) – Avenida Cônego de Castro/Parque São José (CAPITAL)





11 – (10/11) – Francisca Bruna da Silva (bala) – Croatá 2 (PACAJUS)





12 – (10/11) – Marliete Silva dos Santos (outros) – (ITAREMA)





13 – (11/11) – Vítima não identificada (bala) – Rua Chico da Silva/B. Messejana (CAPITAL)





14 – (11/11) – Vítima não identificada (outros) – R. Nova Iguaçu/Parque Potira II (CAUCAIA)





15 – (11/11) – Jemina Rodrigues Magalhães (bala) – (CATUNDA)





16 – (12/11) – Vítima não identificada (bala) – (BELA CRUZ)





17 – (14/11) – Maria Ida Alexandre de Sousa (outros meios) - MARANGUAPE.





