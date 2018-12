Após explosão de posto bancário em Cariré, homem faz seresta no local do crime

Suspeitos deixaram prédio que abrigava posto de autoatendimento quase completamente destruído

Sentado no meio-fio com o violão no colo, um homem resolveu tocar músicas para a população que se reunia para ver o que sobrou do caixa eletrônico explodido por grupo de criminosos na madrugada desta terça-feira, 18. O caso aconteceu em Cariré, município do interior do Ceará distante 287,2 km de Fortaleza. “Olha quem tá preocupado com assalto aqui”, ironiza a pessoa que fez a filmagem do seresteiro.

No vídeo, é possível ver um grupo de pessoas aglomeradas ao redor do posto de autoatendimento do Banco do Brasil atacado por criminosos na madrugada. Viaturas da polícia e agentes de segurança também estavam no local. De acordo com Bosco Mota, diretor do Sindicato dos Bancários, o prédio que abrigava o caixa ficou completamente destruído, mas os suspeitos não levaram nenhuma quantia em dinheiro.





A população de Cariré, por enquanto, contará apenas com outro posto de atendimento bancário, esse do Bradesco. Segundo dados do Sindicato dos Bancários, pelo menos 46 instituições financeiras sofreram ataques neste ano. Em 2017, 65 bancos foram atacados no Interior e em Fortaleza.





Na última semana O POVO Online trouxe uma série de matérias sobre os ataques a bancos. Com dados colhidos pelo Sindicato dos Bancários do Estado do Ceará (Seeb-CE), as reportagens apontam como os ataques se distribuem no território cearense, o modus operandi das quadrilhas, o número de casos ao longo da década, as instituições mais atingidas e as consequências dos ataques.