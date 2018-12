COREAÚ-CE É DESTAQUE EM INVESTIGAÇÃO DE CRIMES DE HOMICÍDIOS COM 93,33% DOS CASOS OCORRIDOS EM 2018 SOLUCIONADOS

No ano de 2018, especificamente até o dia 31/12/2018, foram registrados 15 crimes de homicídios na circunscrição da Delegacia Municipal de Coreaú- CE, que engloba os municípios de Coreaú-CE, Moraújo-CE e Alcântaras-CE, crimes esses violentos, causados por arma de fogo, arma branca etc.





A Delegacia Municipal de Coreaú - CE, responsável pela investigação desses crimes de homicídios, além de outros crimes, começou a investigar tais crimes, tendo conseguido esclarecer 14 dos 15 crimes de homicídios ocorridos no ano de 2018. Ressalta-se que o único caso que não foi devidamente esclarecido continua sendo investigado e, em breve, será solucionado.





Um trabalho de investigação desenvolvido com muita dedicação e empenho por parte da equipe de policiais civis de Coreaú - CE, em parceria com o ministério público estadual, bem como com o poder judiciário, resultou em alto índice de resolutividade desses crimes de homicídios, que foi de 93,33%, um percentual 10% superior ao comparado com o do ano de 2017, que foi de 83,33%.





Ressalta-se que apesar das dificuldades enfrentadas como falta de estrutura física e humana, a Delegacia Municipal de Coreaú vem mostrando um desempenho satisfatório na solução, não somente de crimes de homicídios, mas também em crimes contra o patrimônio, dentre outros.





Acrescenta-se ainda que há também várias investigações em curso de muitos outros crimes que em breve serão solucionados, com os suspeitos devidamente identificados e presos, como os de alguns homicídios tentados e de tráfico de drogas.