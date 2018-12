DERRAMAMENTO DE SANGUE EM SOBRAL: HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NO BAIRRO DOM JOSÉ 2

Um crime de morte foi registrado na tarde desta segunda-feira (31), na rua Francisquinha Frota, bairro Dom José 2.





Um jovem identificado pela alcunha de "Ceará" foi executado com vários tiros no meio da via pública.





Os autores do crime ocupavam uma motocicleta e fugiram em rumo ignorado logo após o homicídio.

A Polícia Militar está realizando diligências na tentativa de prender os autores do crime.





Uma Equipe da Perícia foi acionada e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.





A Polícia Civil está investigando crime.



109 homicídios já foram registrados em Sobral no corrente ano.





