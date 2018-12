Guarany de Sobral apresentou Comissão Técnica e uniforme para 2019

Foi nas dependências do Centro Universitário Inta (UNINTA), em Sobral, com seu auditório principal completamente lotado, que imprensa, parceiros, convidados e torcedores testemunharam a apresentação do novo projeto, Comissão Técnica e do novo uniforme do Guarany de Sobral.





A nova Comissão Técnica será capitaneada pelo treinador Anderson Batatais, o Executivo de Futebol, Fred Gomes, o Presidente Executivo, Mauro Fuzaro e o Presidente do Conselho Deliberativo, Linton Torquato. Também estiveram presentes ao evento o Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB), além do maior parceiro do clube e patrocinador master, o Magnífico Reitor do UNINTA, Dr. Oscar Rodrigues Júnior.





Na ocasião foram expostos os objetivos do Guarany de Sobral para 2019 e também foi apresentado aos presentes os dois modelos de uniforme, além do desenho do novo ônibus oficial, com um trabalho de arte moderno e arrojado. Sobre o elenco, o treinador afirmou que já possui 50% do elenco treinando e realizando exames médicos e até o final da semana deve contar com o plantel praticamente fechado.





De acordo com Batatais, o Guarany tem metas bem definidas para 2019. “Queremos nos classificar par a fase final do Cearense e garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2020. Além disso, queremos atuar no Campeonato Brasileiro da série D´´, revelou.





Segundo o Dr. Oscar Rodrigues Junior, o objetivo desta nova fase é trabalhar com o Guarany de Sobral numa perspectiva ampla, que envolve aspectos que vão além dos resultados dentro das quatro linhas.