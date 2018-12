Mais de 1,9 mil neurocirurgias foram realizadas no Hospital Regional Norte em cinco anos

Do total, 50% das cirurgias envolveram problemas cerebrais, 40% por problemas de coluna e os outros 10% relacionadas a nervos superficiais.

O Serviço de Neurocirurgia do Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, a 231 km de Fortaleza, completou cinco anos de funcionamento com 1.932 pacientes operados. Com média de 300 pessoas atendidas por ano, 50% das cirurgias envolveram problemas cerebrais, 40% por problemas de coluna e os outros 10% relacionadas a nervos superficiais.





O HRN realiza procedimentos neurocirúrgicos complexos eletivos e de urgência, considerados de alto risco de sequela, nas áreas de cirurgias do crânio e do cérebro, da coluna vertebral e medula espinhal e dos nervos periféricos. Apesar da complexidade, as taxas de complicações são baixas, sendo 0,7% de mortalidade (óbito), 1% de infecção cirúrgica e 1,9% em outras complicações.





Segundo o neurocirurgião Keven Ponte, que atua no Hospital, os índices são "graças à formação e experiência dos neurocirurgiões, a excelência da estrutura do HRN, que conta com equipamentos de ponta, a organização e competência dos serviços e profissionais que cuidam dos pacientes no perioperatório, incluindo anestesistas, médicos intensivistas, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, técnicos de enfermagem”.





O HRN realiza microcirurgias para tumores complexos do encéfalo, abrangendo tumores da base do crânio, da linha média e da fossa posterior; cirurgias endoscópicas da região hipofisária; microcirurgias de aneurismas e malformações arteriovenosas. Além de tratar tumores da coluna e da medula espinhal, malformações vertebrais e doenças degenerativas da coluna, inclusive através de artrodeses vertebrais complexas.





Microscópios de última geração, neuronavegador completo, neuroendoscópio, aspirador ultrassônico, mesa cirúrgica específica, arcos cirúrgicos, motores de craniotomia e instrumental modernos fazem parte dos equipamentos que o Hospital dispõe.