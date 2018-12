MATANÇA: Fim de semana começa violento com 13 pessoas vítimas de assassinato

Entre as 13 pessoas mortas nas últimas 24 horas estão dois irmãos e duas mulheres.

Treze pessoas foram assassinadas no Ceará nas últimas 24 horas, levando as estatísticas criminais do estado a registrarem na manhã deste sábado (15) um acumulado de 4.642 homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte em 2018. No mês, já são 175 Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs). Entre as 13 pessoas assassinadas entre a sexta-feira (14) e o sábado estão duas mulheres. Três duplos homicídios ocorreram ontem em Fortaleza, Caucaia e Ocara.





Na Capital, dois irmãos foram mortos, a tiros, por volta de 11h20 quando se encontravam em uma loja de roupas e onde também funciona um salão de beleza, na Praia do Futuro (zona Leste da Capital). O crime ocorreu na esquina da Avenida Dioguinho com Rua Amâncio Falcão, no limite entre as comunidades dos Cocos e Caroço, área dominada por facções criminosas.





Os irmãos Elton Jonathan Mendes Teixeira, 25 anos; e Rodrigo Mendes Teixeira, 18, foram surpreendidos pelos assassinos e executados sumariamente a tiros de pistola. Jonathan havia levado o irmão ao local para cortar os cabelos, já que ele iria começar a trabalhar neste sábado (15). Um terceiro jovem que aguardava atendimento foi ferido com um tiro de raspão.





A Polícia suspeita que a morte dos irmãos tenha sido uma retaliação a uma tentativa de chacina ocorrida na semana passada na comunidade do Gengibre, onde cinco pessoas foram baleadas e duas delas acabaram mortas. O motivo, a guerra entre facções.





Mais crimes





Além do duplo homicídio na Capital, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e os Comandos de Policiamento do Interior Norte e Sul (CPIs) registraram mais 11 assassinatos nas últimas 24 horas.





Em Fortaleza, um homem foi executado a tiros no começo da manhã deste sábado (15), também na zona Leste da cidade. A vítima, conhecida como “Mestre Envergado”, foi assassinada, a tiros, na comunidade do Serviluz, no Grande Mucuripe.





Um tiroteio deixou dois mortos, na noite de sexta-feira (14), em Caucaia. O crime aconteceu por volta de 22h6 no cruzamento das ruas Anhangá e Torreon, próximo à UPA do bairro Parque Potira. No local, morreu baleado Felipe Silva Alves, 29 anos. Na Emergência da UPA faleceu o jovem Marcos Erialdo Moreira de Sousa, 22 anos. Outros dois homens ficaram feridos, um deles em estado grave, sendo identificado por Ernilton Gilo da Silva, 29, que foi transferido da UPA para o Instituto Doutor Jos[e Frota (IJF-Centro), com escolta da PM.





Ainda na RMF foram registrados outros quatro assassinatos em Caucaia, Horizonte, Itaitinga e no Eusebio.





Crimes no Sertão





O Comando do Policiamento do Interior Norte (CPI-Norte) registrou nas últimas 24 horas quatro assassinatos. Um casal foi morto, a tiros, por volta de 20h20 de sexta-feira na cidade de Ocara. Em Trairi foram registrados dois homicídios, um deles no começo da manhã, por volta de 7 horas; e outro no fim da noite, às 23h30.





(CN7)