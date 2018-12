Tabela do Campeonato Cearense 2019 é divulgada pela FCF

O campeonato tem início no dia 5 de janeiro. Ceará e Fortaleza só entram na segunda fase do estadual.



A tabela do Campeonato Cearense 2019 foi divulgada, nesta quarta-feira (26), pela Diretoria de Comunicação da FCF (Federação de Futebol Cearense). A primeira fase estadual tem início no dia 5 de janeiro e finaliza no dia 30.





Ferroviário e Atlético Cearense, no Presidente Vargas, e Horizonte e Guarany de Sobral, no estádio Domingão, abrem a competição no dia 5 de janeiro, em um sábado, às 16h.





As últimas partidas estão marcadas para às 21h do dia 30 de janeiro, uma quarta-feira. Os duelos acontecerão entre Floresta e Horizonte, Iguatu e Guarani de Juazeiro, Ferroviário e Barbalha e Guarany de Sobral e Atlético Cearense.





Com calendários cheios, Ceará e Fortaleza entram apenas na segunda etapa da competição.









