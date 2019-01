A pedido do vereador Luiz Carlos Frota Prefeitura de Massapê reimplanta serviço de transporte gratuito

Por solicitação do vereador Luiz Carlos Frota, a Prefeitura de Massapê, está reimplantando o serviço de Ônibus gratuito, que criado na gestão do Ex-prefeito, Antonio José Albuquerque com nome "Vai e Vem", volta agora com nome "Passe Livre", com objetivo de transportar gratuitamente famílias de baixa renda dos distritos para a sede de Massapê, onde a cada dia da semana o ônibus sairá de um distrito diferente, dando oportunidade de todos utilizarem o transporte uma vez por semana.

Para Luiz Carlos, a volta do transporte de ônibus gratuitamente para os distritos é um marco que consolida sua luta em prol dos Massapeenses. "Transporte é parte dos direitos fundamentais do povo, na conquista da cidadania. A volta desse serviço é muito importante para as famílias que não dispõem de um meio de transporte para vir a nossa sede ou até mesmo seus recursos financeiros são escassos para custear uma passagem", avalia o parlamentar."