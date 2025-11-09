CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

domingo, 9 de novembro de 2025

Homem é morto a tiros no bairro Dom Expedito, em Sobral

domingo, novembro 09, 2025

Um homicídio a bala foi registrado no início da tarde deste domingo (9), no bairro Dom Expedito, em Sobral. A vítima foi identificada apenas como Márcio, que foi atingido por pelo menos dois disparos na região da cabeça.

De acordo com informações preliminares, os suspeitos estavam em uma motocicleta e fugiram logo após efetuarem os disparos. Márcio ainda chegou a ser socorrido e levado com urgência para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito pouco tempo depois.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar a autoria e as motivações do crime.

Com este assassinato, Sobral chega a 99 homicídios dolosos registrados em 2025, número que acende o alerta sobre a crescente violência na região.

Mais informações sobre o caso a qualquer momento.

