Moradores do bairro Grande Sinhá Sabóia denunciam fumaça constante vinda da empresa Cosmac, em Sobral

Moradores do conjunto Santo Antônio, localizado no bairro Grande Sinhá Sabóia, em Sobral, procuraram nossa redação para denunciar uma situação que, segundo eles, vem afetando diretamente a saúde e a qualidade de vida da comunidade.





De acordo com os relatos recebidos, a empresa Cosmac, instalada nas proximidades, estaria emitindo uma nuvem de fumaça todas as noites, o que tem causado incômodo e preocupação entre os moradores.





“Oi, boa noite. Por que vocês não fazem uma reportagem sobre o descaso que a empresa Cosmac faz com a comunidade do conjunto Santo Antônio? Aqui nós sofremos com a nuvem de fumaça que vem todas as noites dessa empresa. Inclusive agora o bairro todo está tomado por essa fumaça, e há várias crianças e idosos com problemas respiratórios. Por favor, façam esse alerta para que chegue em alguma autoridade competente”, relatou um morador que preferiu não se identificar.





Ainda segundo a denúncia, a situação se repete há meses e tem se agravado nas últimas semanas, especialmente durante o período noturno, quando a fumaça seria mais intensa. A comunidade teme pelos impactos ambientais e pela saúde dos moradores, principalmente de crianças e idosos, que relatam aumento de crises respiratórias.





Os moradores pedem a intervenção das autoridades ambientais e de saúde pública de Sobral, para que sejam feitas vistorias e medições da qualidade do ar na região e, se necessário, sejam adotadas medidas que protejam a população.