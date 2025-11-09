Endividamento das famílias brasileiras atinge níveis recordes em 2025

Proporção de famílias com parcelas em atraso atingiu 30,5% em outubro.

O endividamento das famílias brasileiras atingiu níveis recordes em 2025. Em janeiro de 2015, 57,5% das famílias estavam endividadas. Dez anos depois, em janeiro de 2025, o percentual subiu para 76,1%, um aumento de 18,6 pontos percentuais.





Já em outubro de 2025, 79,5% das famílias tinham algum tipo de dívida, recorde pelo terceiro mês consecutivo e alta de 22 pontos percentuais em relação a janeiro de 2015.





As informações são de um levantamento da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).





A Peic considera dívidas como cartão de crédito, cheque especial, empréstimo consignado e prestações da casa própria, entre outras modalidades.





Estar endividado não significa necessariamente estar inadimplente, apenas ter compromissos financeiros a pagar.





O levantamento também mostra que a proporção de famílias com parcelas em atraso atingiu 30,5% em outubro, outro recorde histórico.





(Diário do Poder)

foto ilustrativa