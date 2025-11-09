M0rre pediatra endocrinologista aos 46 anos de infarto

A pediatra endocrinologista Janaína Marcolino Coutinho, natural de Natal (RN), faleceu na última quarta-feira (5), aos 46 anos, em decorrência de um infarto. Ela deixa dois filhos pequenos, sendo um deles com autismo.





Formada em Medicina pela Universidade de Ciências Médicas de Cienfuegos, em Cuba, Janaína teve seu diploma revalidado pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Construiu uma sólida trajetória profissional, com residência em Pediatria no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, e especialização em Endocrinologia Pediátrica pelo Hospital de Base do Distrito Federal.





Atualmente, atuava no Hospital Santa Júlia, em Manaus (AM), e havia sido aprovada em concurso público da prefeitura da capital amazonense em julho deste ano.





Entre novembro de 2023 e abril de 2025, integrou a equipe do Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB), em Santa Cruz (RN). Em nota oficial, o HUAB/UFRN/EBSERH lamentou profundamente a perda da médica, destacando sua dedicação, sensibilidade e compromisso com o cuidado infantil. A instituição ressaltou que Janaína deixou uma marca de carinho e respeito entre colegas e pacientes.





Entidades médicas do Rio Grande do Norte e do Amazonas também se manifestaram, prestando homenagens e lamentando a partida precoce da profissional.





Com informações do @noticiasdorn