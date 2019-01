BANDIDOS ATACAM POSTO DE SAÚDE DE CHAVAL/CE

O posto de saúde Francisca Almeida dos Santos, localizado no bairro Porto da Missa, no Município de Chaval, foi alvo de ação criminosa na madruga desta terça-feira (08). As portas foram arrombadas e cadeiras foram queimadas, juntamente com documentos de pacientes atendidos na unidade.





Populares informaram que no momento da ação criminosa, estava sem vigia.





Esse é o segundo ato criminoso registrado em Chaval durante a crise de ataques no Ceará. O primeiro caso aconteceu no último sábado (05), por volta das 22h30, 04, quando funcionários do hospital municipal ligaram para a polícia informando que uma ambulância do município estava sendo incendiada.





As autoridades policiais foram acionadas para investigar o caso na tentativa de descobrir os autores do crime e prendê-los.